Военных из Мангистау наградили за помощь во время паводков в Атырауской области

В канун Дня защитника Отечества глава региона Нурлан Ногаев вручил благодарственные письма военнослужащим, спасателям и полицейским, которые принимали активное участие в помощи при эвакуации граждан из Атырауской области в Мангистау.
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