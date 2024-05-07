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Военных из Мангистау наградили за помощь во время паводков в Атырауской области

Военных из Мангистау наградили за помощь во время паводков в Атырауской области

В канун Дня защитника Отечества глава региона Нурлан Ногаев вручил благодарственные письма военнослужащим, спасателям и полицейским, которые принимали активное участие в помощи при эвакуации граждан из Атырауской области в Мангистау.

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