Лавров предупредил ЕС о принципиально иной войне в случае атаки на Россию

Если страны ЕС нападут на РФ, это будет «принципиально иная война». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Да не будет Европа нападать на Россию. Смысла им в этом нет. Любят у нас пугать россиян будущей войной с Европой.