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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медали сборной США на Олимпиаде-2024 в Париже

Соединенные Штаты Америки традиционно сильны в летних видах спорта. У сборной есть все шансы завоевать первое место в общем зачете, вопрос только в том, сможет ли им составить конкуренцию Китай.

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