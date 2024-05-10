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Эндрю Шовлин: «У «Мерседеса» по-прежнему есть большая проблема – от сессии к сессии поведение машины разительно меняется»

В «Мерседесе» рассказали о плане обновлений болида в ближайших гонках. Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин оценил работу болида на Гран-при Майами, где немецкая команда использовала первую часть крупного пакета обновлений.

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