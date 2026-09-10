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Дроны ВСУ повредили 576 квартир и 76 домов при атаке на Новороссийск

Дроны ВСУ повредили 576 квартир и 76 домов при атаке на Новороссийск

В Новороссийске в результате атаки украинских дронов в ночь с 8 на 9 сентября повреждения получили более 500 квартир и свыше 70 частных домовладений.

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