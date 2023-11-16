В Ульяновской области ученик школы попытался поджечь релейный шкаф на железной дороге. По словам подростка, он совершил это под давлением украинских спецслужб, угрожавших убить его семью.
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