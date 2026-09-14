Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 загадок, которые проверят вашу логику лучше любого теста

15 загадок, которые проверят вашу логику лучше любого теста

Каждая загадка — маленькая головоломка. Иногда решение находится в цифрах, иногда — в одном слове, а иногда нужно просто взглянуть на ситуацию иначе.

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