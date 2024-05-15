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Несекретные материалы

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В Киеве опасаются, что российские войска вынудят ВСУ растянуть фронт на 3000 км

В Киеве опасаются, что российские войска вынудят ВСУ растянуть фронт на 3000 км

Российские подразделения способны действовать на значительной ширине линии соприкосновения. По мнению секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, ВС РФ могут вынудить украинскую сторону чрезмерно растянуть войска.

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