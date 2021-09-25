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Disney подала в суд на наследников авторов вселенной Marvel

Disney подала в суд на наследников авторов вселенной Marvel

Принадлежащая Disney компания Marvel подала в суд, чтобы сохранить за собой единоличные авторские права на персонажей комиксов, включая Железного человека, Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Человека-муравья, Сокола, Черную вдову, Тора и других.

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