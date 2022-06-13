СК возбудил дело после смертельного столкновения катера с баржей на Волге

На Волге произошло столкновение двух судов, которое повлекло гибель людей. Следственный комитет по Чувашии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, сообщил Telegram-канал RT.
На Волге произошло столкновение двух судов, которое повлекло гибель людей. Следственный комитет по Чувашии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, сообщил Telegram-канал RT.
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