Мэр Москвы рассказал об открытии новой поликлиники на территории бывшего ЗИЛа

Реновация территории бывшей промзоны «ЗИЛ» является одним из крупнейших проектов такого рода в мире. Об этом во время осмотра строящихся музея искусств «Коллекция» и станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро сообщил Сергей Собянин.