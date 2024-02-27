Мэр Москвы рассказал об открытии новой поликлиники на территории бывшего ЗИЛа

Реновация территории бывшей промзоны «ЗИЛ» является одним из крупнейших проектов такого рода в мире. Об этом во время осмотра строящихся музея искусств «Коллекция» и станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро сообщил Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии