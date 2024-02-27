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Мэр Москвы рассказал об открытии новой поликлиники на территории бывшего ЗИЛа

Мэр Москвы рассказал об открытии новой поликлиники на территории бывшего ЗИЛа

Реновация территории бывшей промзоны «ЗИЛ» является одним из крупнейших проектов такого рода в мире. Об этом во время осмотра строящихся музея искусств «Коллекция» и станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро сообщил Сергей Собянин.

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