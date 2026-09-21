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«Очумелец» Андрей Бахметьев мастерил поделки из бутылок, а его конструктор покупают в Японии и Германии

«Очумелец» Андрей Бахметьев мастерил поделки из бутылок, а его конструктор покупают в Японии и Германии

Пластиковая бутылка, саморез, кусок проволоки — и через пару минут в руках у него уже что-то полезное.

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