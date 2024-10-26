В ЦИК Беларуси поданы документы по выдвижению Лукашенко кандидатом на президентских выборах

Документы о регистрации инициативной группы по выдвижению главы белорусского государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты на выборах 2025 года представлены в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Беларуси.
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