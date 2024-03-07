В Крымской обсерватории выступят этно-музыканты и симфонический оркестр

16 и 24 марта в зале Крымской астрофизической обсерватории в посёлке Научный Бахчисарайского района пройдут два атмосферных события – выступление этно-музыкантов, которые погрузят слушателей в магию импровизации, и концерт «Космос в музыке» в исполнении солистов крымского камерного симфонического оркестра «Новая гармония».