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Японская служба доставки лапши

Японская служба доставки лапши

В 1935 году токийская система доставки лапши соба работала без телефонных линий и Интернета, из-за чего курьерам приходилось ездить на велосипедах в разные места по маршруту, включая университеты, чтобы предложить блюда своим постоянным клиентам.

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