Японская служба доставки лапши

В 1935 году токийская система доставки лапши соба работала без телефонных линий и Интернета, из-за чего курьерам приходилось ездить на велосипедах в разные места по маршруту, включая университеты, чтобы предложить блюда своим постоянным клиентам.
В 1935 году токийская система доставки лапши соба работала без телефонных линий и Интернета, из-за чего курьерам приходилось ездить на велосипедах в разные места по маршруту, включая университеты, чтобы предложить блюда своим постоянным клиентам.
Свежие комментарии