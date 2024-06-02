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Плов с куриными сердечками

Плов с куриными сердечками

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Плов обычно готовят с бараниной, свининой или курицей, а я решила поэкспериментировать и приготовить с куриными сердечками.

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