Плов с куриными сердечками

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Плов обычно готовят с бараниной, свининой или курицей, а я решила поэкспериментировать и приготовить с куриными сердечками.