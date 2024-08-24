В Барнауле на улице Взлетной оборудуют новую линию наружного освещения

Это обеспечит более безопасные условия для водителей и пешеходов в темное время суток В Барнауле сделают новую линию наружного освещения на улице Взлетной от Малахова до Шумакова, сообщили в городской администрации.
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