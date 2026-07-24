Атом Мартин а разведка , все как на ладони , не это ли настоящая причина , как и закрытие базы в Лурдосе , какой смысл был закрывать базу , тем более под боком у американцев , американцы "посоветовали", верно?

Андрей Бедный А разведка производится с самолетов, которые, непонятно почему, свободно летают в Черном море. Вот скажи, где Швеция, где Англия, а где Черное море? Почему они там летают и передают данные разведки?