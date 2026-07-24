Любое мирное соглашение по Украине должно подразумевать территориальные уступки России. Об этом в интервью Economist заявил американский бизнесмен, основатель Tesla, SpaceX и Starlink Илон Маск.
Илон Маск заявил, что Украина должна уступить России территории
Комментарии
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Атом Мартин
а разведка , все как на ладони , не это ли настоящая причина , как и закрытие базы в Лурдосе , какой смысл был закрывать базу , тем более под боком у американцев , американцы "посоветовали", верно?
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1 м.
Андрей Бедный
А разведка производится с самолетов, которые, непонятно почему, свободно летают в Черном море. Вот скажи, где Швеция, где Англия, а где Черное море? Почему они там летают и передают данные разведки?
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1 м.
Атом Мартин
потому что позволяют , вот и летают
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1 м.
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