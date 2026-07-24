Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Илон Маск заявил, что Украина должна уступить России территории

Илон Маск заявил, что Украина должна уступить России территории

Любое мирное соглашение по Украине должно подразумевать территориальные уступки России. Об этом в интервью Economist заявил американский бизнесмен, основатель Tesla, SpaceX и Starlink Илон Маск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Атом Мартин
а разведка , все как на ладони , не это ли настоящая причина , как и закрытие базы в Лурдосе , какой смысл был закрывать базу , тем более под боком у американцев , американцы &quot;посоветовали&quot;, верно?
Ответить
1 м.
Андрей Бедный
А разведка производится с самолетов, которые, непонятно почему, свободно летают в Черном море. Вот скажи, где Швеция, где Англия, а где Черное море? Почему они там летают и передают данные разведки?
Ответить
1 м.
Атом Мартин
потому что позволяют , вот и летают
Ответить
1 м.