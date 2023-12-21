На востоке Москвы в ходе реновации возведено более полумиллиона квадратных метров жилья

Свыше полумиллиона квадратных метров жилья возведено в ВАО по программе реновации Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал горожанам, что в восточном административном округе Москвы на сегодняшний день возведено уже 34 новостройки по программе реновации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии