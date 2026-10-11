Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление американского коллеги Дональда Трампа о необходимости президентских выборов в республике, допустил «языковую путаницу», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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Владимир Зеленский обещает, что Украина назначит выборы нового президента, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. Верить жиду под коксом себя не уважать. ЗЕ доверия нет !