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Газета.ру

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Захарова рассказала, как Зеленский мухлевал, говоря о выборах

Захарова рассказала, как Зеленский мухлевал, говоря о выборах

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление американского коллеги Дональда Трампа о необходимости президентских выборов в республике, допустил «языковую путаницу», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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ШКИПЕР

Владимир Зеленский обещает, что Украина назначит выборы нового президента, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. Верить жиду под коксом себя не уважать. ЗЕ доверия нет !