Кнайсль: рукопожатие Путина и Трампа требует проведения большой работы

Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа следует провести большую дипломатическую работу.
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