Более 12 тысяч человек получили помощь в фонде «Защитники Отечества» в Подмосковье за год

За год в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» обратились более 12 тысяч человек. Это и сами ветераны, и семьи участников СВО, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.
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