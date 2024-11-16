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Закон, порядок, государство

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В Иркутской области сотрудник полиции пришел на выручку косуле, которая тонула в реке

«Заместитель начальника МО МВД России «Киренский» Иркутской области подполковник полиции Игорь Александров совместно с сотрудниками МЧС России, Службы по охране и использованию объектов животного мира пришел на выручку дикой косуле.

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