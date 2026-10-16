Семья из Бразилии упала с высоты около 85 метров во время отдыха. Об этом сообщает Need to know.21-летний молодой человек и его 19-летняя возлюбленная отправились на прогулку по скалам и пришли к водопаду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин усомнился, ...
- НН Певица Марго забы...
- Медведев указал н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым