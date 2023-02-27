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Петер Сийярто: с 2014 года Украина шаг за шагом нарушает права венгров

Петер Сийярто: с 2014 года Украина шаг за шагом нарушает права венгров

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя введение десятого пакета антироссийских санкций ЕС, выразил недоумение в связи с позицией Запада, который с одной стороны призывает к свободе СМИ, а с другой вносит их в санкционные списки.

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