Петер Сийярто: с 2014 года Украина шаг за шагом нарушает права венгров

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя введение десятого пакета антироссийских санкций ЕС, выразил недоумение в связи с позицией Запада, который с одной стороны призывает к свободе СМИ, а с другой вносит их в санкционные списки.