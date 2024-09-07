А вам точно без этого было никак?

Evgenija Palette Только не принимайте на работу КОСОТУ И КАВКАЗ... ЭТО - ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО... Не пойдут люди к этим инородцам..., не знающим толком русского языка... ( а как же - собрать анамнез, поговорить, посоветовать что-то..?)...

Елена Волкова Да неужели? Просто сравнить правление Сталина и Хрущёва, Горбачёва и Ельцина... Что вы на это скажете? Прежде, чем что-то брякнуть, подумать получше нужно!