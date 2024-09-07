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А вам точно без этого было никак?

А вам точно без этого было никак?

Слушайте, ну правда, - зачем вам это всё понадобилось-то? Мы ведь действительно тогда поверили, что вы люди как люди, отпустили вас по-доброму.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Только не принимайте на работу КОСОТУ И КАВКАЗ... ЭТО - ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО... Не пойдут люди к этим инородцам..., не знающим толком русского языка... ( а как же - собрать анамнез, поговорить, посоветовать что-то..?)...
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