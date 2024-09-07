Слушайте, ну правда, - зачем вам это всё понадобилось-то? Мы ведь действительно тогда поверили, что вы люди как люди, отпустили вас по-доброму.
А вам точно без этого было никак?
Комментарии
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Evgenija Palette
Только не принимайте на работу КОСОТУ И КАВКАЗ... ЭТО - ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО... Не пойдут люди к этим инородцам..., не знающим толком русского языка... ( а как же - собрать анамнез, поговорить, посоветовать что-то..?)...
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12 час.
Елена Волкова
Да неужели? Просто сравнить правление Сталина и Хрущёва, Горбачёва и Ельцина... Что вы на это скажете? Прежде, чем что-то брякнуть, подумать получше нужно!
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6 час.
ГГ
Гари Гарин
Ада на самом деле не Роговцева а Роговец по отцу сотруднику НКВД, который сменил фамилию на Роговцев. Ада, как и Лия Ахеджакова по дурости и малообразованности ввязалась по старости в дела, в которых мало что понимала...
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6 час.
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