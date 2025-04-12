Контактные сети ж/д путей повреждены на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА

В Динском районе Краснодарского края обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили контактные сети железнодорожных путей, в результате чего движение поездов на участке было временно приостановлено.
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