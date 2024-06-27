Теракты в Дагестане стали угрозой для ЕР на Северном Кавказе

Теракты, случившиеся 23 июня в Дагестане, изменят расклад политических сил на Северном Кавказе. Чтобы не допустить провала «Единой России», администрация президента и силовики возьмут выборы под контроль.
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