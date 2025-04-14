Зачем инуитам десятки слов для обозначения снега? Исследование 616 языков показывает, как климат и быт «прописываются» в нашем языке

Мы часто слышим, что язык — зеркало культуры. Звучит красиво, правда? Но насколько глубоко это зеркало отражает реальность? Одно дело — знать, что у немцев куча слов для пива, а у жителей Фиджи — для рыбы.
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