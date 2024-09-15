Ари: «Нынешний «Спартак» способен стать чемпионом. Станкович – топ, очень хороший специалист, который может привести команду к трофею»

«Конечно, нынешний «Спартак» способен стать чемпионом. У них отличная команда, очень сильные игроки. Станкович – топ, очень хороший специалист, который может привести команду к трофею», – заявил бывший нападающий красно-белых.
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