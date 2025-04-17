В Новой Зеландии ищут связь между гибелью корабля и визитом Карла IV

Между гибелью военного корабля «Манаванауи», затонувшего в октябре прошлого года, и визитом короля Великобритании Карла IV может существовать связь, утверждает радиостанция RNZ в опубликованном 17 апреля материале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии