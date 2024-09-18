Минэкономразвития ожидает рост среднемесячных зарплат россиян на 35% к 2027 году

Среднемесячные номинальные зарплаты россиян поднимутся с 88 тыс. рублей в текущем году до 119 тыс. рублей к 2027 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России, подготовленный Минэкономразвития.
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