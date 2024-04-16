Atlas News: крупный пожар вспыхнул на заводе по изготовлению снарядов в США

Крупный пожар вспыхнул на заводе по производству снарядов в городе Скрантон штата Пенсильвания. По информации компании-владельца завода General Dynamics, пострадавших нет, об этом сообщило издание The Atlas News.
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