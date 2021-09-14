EUR/USD. 14 сентября. Отчет COT. Американская инфляция может начать замедляться в августе

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в понедельник падение к коррекционному уровню 1,1772, отбой от него, разворот в пользу валюты ЕС и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1837.