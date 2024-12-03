Движение «Бессмертный полк России» объявил о старте проекта «Освободители Европы».Цель проекта — увековечить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и подчеркнуть решающий вклад СССР в освобождение европейских стран от нацизма.
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