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Журналист Губерниев раскритиковал Серену Уильямс за удаленное фото с Соболенко

Журналист Губерниев раскритиковал Серену Уильямс за удаленное фото с Соболенко

Журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал американскую теннисистку Серену Уильямс, которая выложила в своих соцсетях фотографию с вечеринки, обрезав со снимка белоруску Арину Соболенко, передает "Спорт-Экспресс".

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Комментарии
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Валентин Воробьев
Не напутал ли ты, Губер? Не Соболенко, а любимого мячепинателя Соболева из Спартака имел в виду?
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4 д.

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