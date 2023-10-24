Журналист Губерниев раскритиковал Серену Уильямс за удаленное фото с Соболенко

Журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал американскую теннисистку Серену Уильямс, которая выложила в своих соцсетях фотографию с вечеринки, обрезав со снимка белоруску Арину Соболенко, передает "Спорт-Экспресс".
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