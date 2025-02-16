Самолет потерпел крушение в США

При крушении маленького самолета в американской Джорджии погибли два человека Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Джорджия, сообщает издание Newsweek со ссылкой на департамент полиции Ковингтона.
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