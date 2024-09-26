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Татар-информ

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Видео: в Альметьевске начали борьбу с незаконными торговыми точками

Видео: в Альметьевске начали борьбу с незаконными торговыми точками

В Альметьевске с улиц города ликвидируют незаконные объекты торговли, расположенные на муниципальной земле без соответствующих разрешений, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.

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