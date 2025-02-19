Российские газовщики по решению суда смогут беспрепятственно заходить в квартиры

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Колунов проинформировал о подготовке законодательного акта, который даст специалистам по газификации возможность попадать в жильё в том случае, если предварительно ими было получено судебное разрешение.
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