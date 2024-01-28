Германия заявила о прекращении помощи БАПОР из-за обвинений в поддержке ХАМАС

Германия остановит выделение финансовых средств Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за подозрений в ее связях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.
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