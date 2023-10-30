Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    А что информации с какого района взлетают эти аэропланы ВСУ НЕТ??? СТРАННО!!!!Связка самолета А...
  • Александр
    У вас забыли спросить.С какой дистанции пуски были?Связка самолета А...
  • Caltar
    Ракеты сбили,а самолёты чего не расхерачили?Связка самолета А...

Бойцы «Вагнера» массово переходят в «Ахмат»

Бойцы «Вагнера» массово переходят в «Ахмат»

Об этом рассказал агентству РИА Новости командир специального отряда «Ахмат» Апты Алаудинов. Он пояснил, что вагнеровцы переходили к нему и раньше, но сейчас «пошло массовое пополнение» из этой частной военной компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Мангуш
Ну, и Слава Богу! А Пригожина и Уткина  жаль.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх