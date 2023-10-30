Бойцы «Вагнера» массово переходят в «Ахмат»

Об этом рассказал агентству РИА Новости командир специального отряда «Ахмат» Апты Алаудинов. Он пояснил, что вагнеровцы переходили к нему и раньше, но сейчас «пошло массовое пополнение» из этой частной военной компании.
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