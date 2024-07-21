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«Сигнал всему миру»: Зеленский намекает на возможность переговоров — CNN

«Сигнал всему миру»: Зеленский намекает на возможность переговоров — CNN

фото: CNN считает, что украинский лидер готов к переговорам с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский, звонком  кандидату в президенты США Дональду Трампу пытался наладить контакты с возможной администрацией в будущем.

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