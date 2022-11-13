Энциклопедия Техники

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Заключен контракт между светотехническими заводами LEDEL и FEREKS (холдинг IEK GROUP) с крупнейшим российским производителем светодиодов GS Group

Заключен контракт между светотехническими заводами LEDEL и FEREKS (холдинг IEK GROUP) с крупнейшим российским производителем светодиодов GS Group

﻿﻿Заключен контракт между ЛЕДЭЛ и светотехническим заводом ФЕРЭКС (холдинг IEK GROUP) с крупнейшим российским производителем светодиодов GS Group.

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