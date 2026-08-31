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Регионы России

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Турпоток между Россией и Китаем вырос на 43% благодаря безвизовому режиму

Турпоток между Россией и Китаем вырос на 43% благодаря безвизовому режиму

Безвизовый въезд для граждан Китая в Россию был введён 1 декабря 2025 года, позволяя пребывать на территории РФ без визы до 30 дней.

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