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"Холостячка" Мишина нескромно похвасталась платьем с вырезом, задрав ногу за столом: "Кум заценил"

"Холостячка" Мишина нескромно похвасталась платьем с вырезом, задрав ногу за столом: "Кум заценил"

Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина появилась на красной дорожке в эффектном наряде  Главная героиня первого сезона шоу «Холостячка», которая недавно рассталась с Александром Эллертом и победителем проекта, поделилась впечатляющими кадрами.

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