Депутат Госдумы Останина обратилась к Мишустину из-за выросших цен на картофель

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина сообщила, что в связи с обращениями россиян из-за резкого роста цен на картофель, парламентарии обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой принять меры.
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