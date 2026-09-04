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Татар-информ

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Куренков: На форуме в Казани особое внимание уделят защите от внешних угроз

Куренков: На форуме в Казани особое внимание уделят защите от внешних угроз

Особое внимание на XVI Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026» будет уделено актуальным вопросам защиты территорий и объектов критически важной инфраструктуры.

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