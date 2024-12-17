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Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из Зеленовки в районе Курахова

Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из Зеленовки в районе Курахова

Российским войскам удалось выбить украинских военных из села Зеленовка, расположенного к юго-западу от Курахово, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

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