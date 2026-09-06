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Царьград

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Психиатр раскрыл психологический портрет подозреваемых в убийстве школьниц

Психиатр раскрыл психологический портрет подозреваемых в убийстве школьниц

«Один всегда индуктор»: эксперт объяснил жестокое убийство мальчика под Москвой.Специалист обрисовал психологический портрет двух школьниц, подозреваемых в жестоком убийстве 12-летнего мальчика в подмосковной деревне Кабаново.

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