Вот это да! По улицам Сочи разгуливал голый мужчина: прохожие пришли в ярость

Со слов очевидцев, по улицам Сочи разгуливал голый мужчина. Он скинул с себя одежду и просил помочь найти ему халат, пожалившись, что ничего не видит, рядом с разбросанной одеждой лежал мотоциклетный шлем.
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