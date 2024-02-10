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Вот это да! По улицам Сочи разгуливал голый мужчина: прохожие пришли в ярость

Вот это да! По улицам Сочи разгуливал голый мужчина: прохожие пришли в ярость

Со слов очевидцев, по улицам Сочи разгуливал голый мужчина. Он скинул с себя одежду и просил помочь найти ему халат, пожалившись, что ничего не видит, рядом с разбросанной одеждой лежал мотоциклетный шлем.

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